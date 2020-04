Ue: Consiglio nomina segretario generale Tranholm-Mikkelsen per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha nominato il segretario generale del Consiglio dell'Ue, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, per un secondo mandato come segretario generale del Consiglio dell'Ue. La decisione di nomina è stata presa dal Consiglio con una procedura scritta che è stata avviata dal Coreper ieri. Questa decisione è stata adottata in seguito alle consultazioni e alla videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile 2020. Il nuovo mandato quinquennale di Tranholm-Mikkelsen durerà dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2025. Tranholm-Mikkelsen è segretario generale del Consiglio dal primo luglio 2015. Prima di assumere l'incarico, è stato rappresentante permanente della Danimarca presso l'Unione europea dal 2010 al 2015. (Beb)