Germania: dipartimento Stato Usa loda messa al bando delle attività di Hezbollah

- Gli Stati Uniti accolgono con favore la decisione della Germania di mettere al bando tutte le attività del gruppo politico-militare libanese Hezbollah in Germania. Lo riferisce il Dipartimento di Stato in un comunicato. "Lodiamo la Germania per aver bandito Hezbollah nella sua interezza come organizzazione terroristica e per aver intrapreso un'azione forte contro sospetti sostenitori di Hezbollah. Ostacolare la capacità di questa organizzazione terroristica di organizzare attacchi terroristici e di raccogliere fondi ridurrà ulteriormente il comportamento e l'influenza maligna dell'Iran", osserva il Dipartimento di Stato. "Il mondo riconosce sempre di più Hezbollah per quello che è - non un difensore del Libano come sostiene di essere - ma un'organizzazione terroristica dedicata a promuovere l'agenda malvagia dell'Iran. Oltre a uccidere molti dei loro compatrioti, il gruppo terroristico sponsorizzato dall'Iran Hezbollah ha il sangue americano nelle sue mani e continua a tramare e compiere attacchi in tutto il mondo", si aggiunge nel comunicato. "Con questa azione, la Germania si unisce ai ranghi crescenti di nazioni che rifiutano la falsa distinzione tra le operazioni terroristiche di Hezbollah e una presunta ala 'politica', comprese le recenti designazioni di Argentina, Colombia, Honduras, Kosovo, Paraguay e Regno Unito. Esortiamo gli altri Stati membri dell'Ue a seguire l'esempio e ritenere Hezbollah responsabile delle sue attività terroristiche", conclude la diplomazia statunitense. (segue) (Res)