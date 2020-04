Germania: dipartimento Stato Usa loda messa al bando delle attività di Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha disposto oggi la messa al bando di ogni attività del partito sciita libanese Hezbollah in Germania. Nelle prime ore di questa mattina, in esecuzione della decisione, la polizia ha perquisito le sedi e le proprietà di diverse associazioni vicine a Hezbollah nel paese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i sostenitori del partito sciita libanese in Germania dovranno interrompere tutte le loro attività. Le associazioni oggetto di perquisizione sono accusate di appartenere a Hezbollah, classificato come organizzazione terroristica dalle autorità tedesche. Il partito sciita libanese non ha strutture ufficiali in Germania. (Res)