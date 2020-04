Coronavirus: Bonetti, da proposte task force femminile consultazione per piano strategico per parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle proposte che usciranno dalla task-force "Donne per un nuovo Rinascimento" fortemente voluta dal ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, per dare uno sguardo femminile alla ripartenza del Paese dopo la pandemia, si aprirà poi una consultazione più ampia per dotare l'Italia di un piano strategico per la parità di genere. A dichiararlo in collegamento a STEMinthecity, l’iniziativa del Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali, è stato lo stesso ministro Bonetti, che ha dichiarato: "In tanti hanno criticato le task force solo maschili dimenticandosi che il ministro per le pari opportunità, che è un ministro competente nel governo, ha invece chiamato un gruppo di donne. Offriremo proposte concrete al Paese e su queste in realtà intendo attivare una consultazione più ampia, anche da un punto di vista di rappresentanti istituzionali, per dotare finalmente il nostro Paese di un piano strategico per la parità di genere". (segue) (Rem)