Coronavirus: Bonetti, da proposte task force femminile consultazione per piano strategico per parità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla task force il ministro ha aggiunto: "Ho voluto convocare queste donne per aiutarci a offrire al nostro paese in questo momento di difficoltà uno sguardo di prospettiva sul domani. Una delle prime cose che è stata detta durante la prima riunione è che dobbiamo iniziare a prevenire, a dare strumenti che ci attrezzino per essere oggi pronti per il domani e dare una direzione al cammino che ci attende". "Credo che le donne rappresentino una risorsa straordinaria nel mondo intellettuale, sociale, economico, culturale e lavorativo, spesso tenuta in panchina. Le donne sono fortemente capaci, e sono formate nel nostro Paese, sono capaci di rispondere con grande qualità al percorso di formazione e poi le teniamo in panchina, perché il mondo del lavoro di fatto non è un mondo adatto ad essere abitato dalle donne. C'è bisogno invece di avere un nuovo rinascimento nel nostro Paese, in cui il tempo del lavoro, della cura, della ricerca e dell'innovazione fanno pace e ritrovano lo spazio comune della persona, in cui la dimensione dell'emozione e del sentimento ritrovano una sintesi con la produttività, e questo è molto femminile", ha concluso Bonetti. (Rem)