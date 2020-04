Imprese: M5s Lazio, dopo nostre sollecitazioni individuati più fondi per Pronto cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del M5s alla Regione Lazio sottolinea che "a seguito anche delle nostre sollecitazioni, la giunta regionale, tramite l'aiuto di Cassa depositi e prestiti, ha individuato i fondi necessari per l'intera copertura delle 42 mila domande ricevute per il bando Pronto cassa". In una nota il gruppo consiliare spiega: "Gli iniziali 55 milioni stanziati, che avrebbero garantito la copertura solo per 5.500 domande, sono stati implementati al fine di soddisfare tutte le richieste". Francesca De Vito del M5s aggiunge: "Ci auguriamo ora che questa liquidità che consiste in un prestito a tasso zero, possa entrare al più presto nella disponibilità delle nostre micro, piccole e medie imprese e che sia di aiuto per la ripresa. Al tempo stesso, auspichiamo che questo non sia un punto di arrivo ma di partenza e che si mettano quanto prima in atto, anche altre forme di sostegno a fondo perduto". (Com)