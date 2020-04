Energia: Approvata partnership industriale AEB e A2A, in Lombardia cresce modello Multi-utility dei Territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ramo d’azienda oggetto di scissione sarà costituito da 79.000 punti di riconsegna gas nelle province di Milano e Bergamo e dall’intera partecipazione nella società dedicata alle attività di illuminazione pubblica e diventerà il polo di sviluppo del Gruppo A2A nel segmento dell’illuminazione pubblica, con circa 275.000 punti luce. La società AEB vedrà l’ingresso nel proprio capitale di A2A con una quota pari al [33,5 per cento] mantenendo la maggioranza delle azioni in capo ai Comuni, con il ruolo di capofila al Comune di Seregno con circa il (36,5 per cento). A2A, a cui spetterà la nomina dell’amministratore delegato, sarà il partner industriale della società, con diritti di governance tali da consentire il consolidamento con ruolo di direzione e coordinamento. Ai soci pubblici, che designeranno Presidente e Vice Presidente, è assicurato il ruolo decisivo nelle decisioni strategiche. (segue) (Com)