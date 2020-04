Energia: Approvata partnership industriale AEB e A2A, in Lombardia cresce modello Multi-utility dei Territori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di aggregazione sarà perfezionato a valle, in particolare, dell’ottenimento della clearance antitrust, con l’obiettivo di avviare la partnership con efficacia 1 luglio. Il Piano Industriale definito congiuntamente da AEB e A2A è parte integrante degli accordi raggiunti e individua i principali driver di crescita nello sviluppo organico dei business presidiati (es. Illuminazione Pubblica e vendita energia elettrica e gas), nell’aggiudicazione delle gare gas negli ambiti strategici e nello sviluppo di nuovi business (es. efficienza energetica, smart city, e-mobility). Il progetto di aggregazione prevede estrazione di sinergie da integrazione pari al 5-10 per cento dell’EBITDA e potrà essere strumento di ulteriore crescita esterna attraverso partnership industriali con altre utility operanti nei territori limitrofi. (segue) (Com)