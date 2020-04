Energia: Approvata partnership industriale AEB e A2A, in Lombardia cresce modello Multi-utility dei Territori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano traguarda obiettivi importanti con investimenti superiori a 300 milioni di euro in 5 anni, di cui oltre 190 milioni di euro nei territori dei Comuni soci. L’aggregazione permetterà di ottenere concreti e significativi benefici industriali: rafforzamento della capacità competitiva di AEB, migliore accesso al credito e rinforzata capacità di investimento, sinergie commerciali e operative, sharing di piattaforme e know-how per nuovi servizi innovativi. La nuova AEB post aggregazione potrà contare, grazie agli apporti di A2A, su un EBITDA di oltre 50 miliardi di, raggiungendo una dimensione di primo piano nel panorama nazionale. La partnership siglata da AEB ed A2A definisce importanti obiettivi di crescita, secondo il modello della Multi-utility dei territori volto a valorizzare la storia e l’identità delle aziende locali. (Com)