Messico: Lopez Obrador, caduta pil in primo trimestre minore di quella attesa (3)

- Sul calo dell'economia nel periodo gennaio-marzo grava innanzi tutto la contrazione del settore secondario, in discesa del 3,8 per cento su anno e dell'1,4 rispetto al trimestre precedente. Male anche il comparto dei servizi, con un calo del'1,4 per cento tanto sullo stesso periodo del 2019, quanto sul periodo ottobre-dicembre 2019. Il panorama è sin qui riequilibrato dall'andamento dell'agroalimentare: in crescita dell'1,2 per cento rispetto al gennaio-marzo del 2019 e dello 0,5 per cento sul trimestre. I dati definitivi del prodotto interno lordo per il primo trimestre saranno diffusi il 26 maggio, segnala Inegi avvertendo di possibili ulteriori rettifiche sui numeri. Il paese nordamericano ha chiuso il 2019 con un calo dello 0,1 per cento del pil. (Mec)