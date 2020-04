Il covid aggrava la situazione in Venezuela, paese stretto tra cali dei prezzi del greggio e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha introdotto questa settimana importanti cambi al vertice del settore petrolifero, nel tentativo di rivitalizzare un settore già da tempo gravato dalle sanzioni statunitensi e messo in ginocchio dal rinnovato calo dei prezzi del greggio. Lo scorso 24 aprile il prezzo del petrolio venezuelano, da cui dipende la quasi totalità delle entrate statali, è sceso sotto i 10 dollari al barile, il livello più basso in due decenni. A questo si accompagna un calo persistente della produzione. Secondo dati dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) l’output petrolifero venezuelano a marzo è stato di 660 mila barili giornalieri, il 13 per cento in meno rispetto al mese di febbraio. A marzo dello scorso anno la produzione si era attestata sui 960 mila barili giornalieri.In questo contesto Maduro ha nominato l’ex vice presidente venezuelano Tareck El Aissami come nuovo ministro del Petrolio, in sostituzione del generale Manuel Quevedo, che occupava l’incarico dal 2017. Maduro ha rimosso Quevedo anche dal suo ruolo di presidente della compagnia petrolifera statale Pdvsa, sostituendolo con Asdrubal Chavez, cugino dell’ex presidente venezuelano Hugo Chavez. La nomina è stata duramente criticata dagli Stati Uniti, dove El Aissami è indagato per traffico di droga. “Conosco il nuovo ministro del Petrolio venezuelano Tareck El Aissami. Sanzionato, accusato e ricercato per traffico di droga. Con queste qualifiche aumenterà la cattiva gestione e la corruzione, quando i venezuelani hanno bisogno di un settore petrolifero che funzioni”, ha scritto il sottosegretario di stato Usa con delega al continente americano, Michael Kozak, sul suo account Twitter.Maduro ha incaricato El Aissami di "ristrutturare e riorganizzare il ministero del Petrolio, per garantire la sicurezza energetica nazionale e proteggere l'industria dalle aggressioni, esterne e interne”. Secondo indiscrezioni trapelate alla stampa internazionale tra i piani di Maduro ci sarebbe anche quello di trasferire ai privati larga parte delle attività della compagnia petrolifera statale Pdvsa. L’obiettivo è tentare di dare ossigeno al settore petrolifero, su cui in questi, anni oltre al ribasso dei prezzi del greggio sui mercati internazionali, hanno pesato le sanzioni statunitensi, che hanno colpito anche alcuni tra i principali partner di Caracas.Lo scorso marzo il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni nei confronti della società Tnk Trading International, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft, che negozia la vendita e il trasporto di greggio venezuelano. La misura segue quella emanata lo scorso 18 febbraio nei confronti della compagnia Rosneft Trading S.A, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft con base a Ginevra, sempre per i suoi legami con il settore petrolifero venezuelano. Più di recente l’amministrazione Trump ha ordinato alla Chevron di fermare la produzione petrolifera in Venezuela. Chevron, l’ultimo produttore petrolifero Usa rimasto in Venezuela, aveva ottenuto una licenza dal dipartimento del Tesoro per proseguire le attività di produzione con la Pdvsa, anch’essa soggetta a sanzioni.La crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus si inserisce dunque in un contesto di già grave crisi economica. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso grande preoccupazione per la situazione di “estrema vulnerabilità” dei cittadini venezuelani di fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. La Cidh, si legge in un comunicato, “guarda con grande preoccupazione agli effetti della pandemia in una situazione di estrema vulnerabilità come quella in cui si trova il popolo venezuelano, a causa della profonda e prolungata crisi umanitaria che sta attraversando il paese”. In particolare, l’organismo richiama l'attenzione sul "progressivo deterioramento della rete ospedaliera in Venezuela, i cui centri medici hanno generalmente infrastrutture inadeguate e una carenza di forniture di base, nonché personale medico qualificato”.Per fare fronte all'emergenza, il Venezuela ha anche auspicato un contributo del Fondo monetario internazionale (Fmi), richiesta che sin qui sarebbe stata solo informalmente respinta. Una sollecitazione che Caracas aveva presentato in una lettera firmata il 15 marzo dal presidente Nicolas Maduro alla direttrice Kristalina Georgeva. Fonti dell'organismo rilanciate dai media internazionali hanno fatto sapere che il "Fondo non è in condizione di considerare la richiesta" anche perché, al momento "non c'è chiarezza" sul riconoscimento del governo Maduro da parte della comunità internazionale.Maduro, inoltre, è tornato a chiedere la revoca delle sanzioni imposte al paese per poter meglio fronteggiare l'emergenza. A metà marzo il presidente aveva riferito di istruzioni date al ministero degli Esteri proprio per convincere la Casa Bianca, "nel pieno della pandemia, a rimuovere tutte le sanzioni ingiuste e illegali". Il capo dello stato ha avvertito che diversi paesi avrebbero timore a inviare presidi medici e apparecchiature sanitarie a Caracas, per il timore delle sanzioni Usa. "Il governo degli Stati Uniti sta bloccando tutte le navi e gli aerei che portano cibo o medicine al Venezuela", ha denunciato da ultimo Maduro, pur smentito dal dipartimento di Stato Usa.Anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto di rivedere le sanzioni applicate ai paesi colpiti dal nuovo coronavirus, per permettere ai loro governi di fare fronte all’emergenza. “È essenziale evitare il collasso dei sistemi sanitari nazionali, date le ripercussioni esplosive che ciò potrebbe avere in termini di morte, sofferenza e diffusione del contagio", ha affermato Bachelet in un comunicato. "In questo momento critico, le sanzioni dovrebbero essere allentate o sospese, sia per motivi di salute pubblica sia per rafforzare i diritti e difendere la vita di milioni di persone in quei paesi. In un contesto di pandemia globale, le misure che ostacolano l'assistenza medica in qualsiasi paese aumentano il rischio che tutti noi affrontiamo”. Nel comunicato si fa esplicito riferimento alla situazione del Venezuela. In Venezuela, si legge, alcuni ospedali subiscono regolari tagli di acqua ed elettricità, oltre a una mancanza di medicine, attrezzature, sapone e disinfettante. Sebbene questa situazione esistesse prima delle sanzioni, prosegue l’alto commissario Onu, la mitigazione di queste consentirebbe di allocare maggiori risorse per il trattamento e la prevenzione dell'epidemia. (Res)