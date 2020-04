Milano: Consiglio comunale a teatro, le proposte di Marcora (Ac) e Abbiati (Lega)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospitare le sedute del Consiglio comunale al Piccolo o in un altro teatro di Milano. A proporlo durante la seduta di oggi è stato il consigliere di Alleanza Civica per Milano, Enrico Marcora, denunciando problemi con la modalità telematica: "Io capisco benissimo la drammaticità del momento e la difficoltà che tutti noi abbiamo. Però questa roba qua non funziona, sia come ricezione, sia come metodologia di voto. Se è una cosa ancora di una settimana, la posso anche capire". "Abbiamo tantissimi spazi grandi, tipo il Piccolo, o un altro teatro: andiamo lì in ambienti più ampi", ha quindi proposto il consigliere di maggioranza, aggiungendo che "io non riesco a capire la continuità e la volontà di portare avanti uno strumento che non funziona e vorrei anche capire perché andiamo a mettere i soldi del Consiglio in un arnese che non funziona e che non soddisfa tutti i consiglieri". "La conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza settimanalmente si confrontano su queste cose e prenderemo le deliberazioni necessarie", ha assicurato il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè. (segue) (Rem)