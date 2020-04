Milano: Consiglio comunale a teatro, le proposte di Marcora (Ac) e Abbiati (Lega) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa delle sedute del Consiglio dal vivo, il consigliere della Lega Gabriele Abbiati ha proposto invece il teatro Dal Verme o la Scala. "Il dibattito in aula - ha osservato -. non può evidentemente essere sostituito da quello al pc, il confronto dialettico è indispensabile. Non si può che ringraziare gli uffici per il lavoro che stanno facendo e non è intenzione di nessuno mettere a rischio la salute del personale e dei colleghi, ma una soluzione va trovata in vista delle progressive riaperture". "Abbiamo tanti spazi del Comune, il Dal Verme è uno di questi o perché no, si potrebbe valutare anche la Scala", ha proposto in conclusione Abbiati. (Rem)