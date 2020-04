Coronavirus: Resta (Politecnico Milano) su fase 2, non guardare a passato ma ridisegnare nuovo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal futuro post pandemia ci saranno nuove opportunità, ma per coglierle nel miglior modo possibile non bisogna essere innamorati del passato, ma ridisegnare un nuovo futuro. Questo in sintesi il pensiero espresso dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta durante il suo collegamento a STEMinthecity, parlando delle opportunità della fase 2: "Il Covid-19 ha ridisegnato il mondo, le abitudini e le esigenze e da queste normalmente si trovano le opportunità. La città cambierà, i trasporti, il turismo, il modo per fare intrattenimento e cultura, cambierà l'organizzazione del lavoro, i prodotti e i servizi, ma non dobbiamo andare a cercare da dove siamo partiti. Troppo spesso sento dire che 'dobbiamo ritornare a come eravamo prima', questo sarebbe un errore, perché questo violento tsunami ci deve far cogliere un nuovo porto a cui tendere, un nuovo modo di vivere e lavorare a cui tendere: non innamoriamoci del passato, ma ridisegnamo un futuro con queste nuove opportunità". Secondo Resta la vera sfida di domani è leggere la tecnologia su due assi nuove. "Uno - ha spiegato - è il mondo delle scienze sociali: per intercettare le esigenze delle persone è necessario conoscere le scienze sociali e andare a vedere quali sono le soluzioni tecnologiche per intercettare quelle esigenze. L'altra dimensione è quella delle life science: quello che ci ha insegnato il Covid-19 è che eravamo impreparati non solo dal punto di vista del bacino, ma anche da un un punto di vista organizzativo, del digitale, del tracking, del supporto psicologico, dallo smart working all'e-learning". "Credo sia davvero necessario puntare all'alta formazione altrimenti faremo fatica a intercettare queste sfide, quindi è lì che dobbimo investire", ha concluso il rettore. (Rem)