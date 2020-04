Imprese: Califano (Pd Lazio), compito ulteriore sforzo per far ripartire motore economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano nel corso della commissione regionale attività produttive ha sottolineato: "Oggi compiamo un ulteriore sforzo per far ripartire il motore economico del Lazio, mettendo sul piatto un finanziamento monster: oltre 450 milioni di euro per il lavoro. Un piano, nei numeri, unico in Italia. Dopo i 350 milioni stanziati ieri per garantire la cassintegrazione in deroga a 166.923 lavoratori, oggi diamo una risposta ad altre 42 mila piccole aziende e partite iva del Lazio, rifinanziando con 400 milioni il fondo Pronto cassa, un piano che garantirà prestiti di 10 mila euro a tasso zero restituibili in 5 anni. In questo modo tutte le richieste pervenute sul sito 'farelazio' saranno evase". (segue) (Com)