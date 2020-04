Coronavirus: Copasir, Conte chiarisca su piattaforme teleconferenze task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica chiede chiarimenti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle piattaforme utilizzate per le teleconferenze dalle task force per l'emergenza Covid-19. Il Copasir, scrive in una nota il presidente Raffele Volpi, "vista l’importanza delle tematiche attribuite alle task force istituite per collaborare con il governo e la particolarità strategica di alcune di esse, avendo appreso che le stesse si riuniscono attraverso teleconferenza ha inteso richiedere al presidente del Consiglio informazione sulla tipologia e sulla sicurezza delle piattaforme utilizzate". (segue) (Rin)