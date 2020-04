Messico: Lopez Obrador, caduta pil in primo trimestre minore di quella attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha segnalato che i dati del prodotto interno lordo del primo trimestre - il 2,4 per cento in meno su anno -, sono comunque migliori delle stime più pessimistiche uscite negli ultimi giorni. L'istituto nazionale di statistica (Inegi) "ha dato a conoscere la percentuale della caduta dell'economia del Messico nel trimestre. Taluni hanno pronosticato che la caduta sarebbe stata maggiore, fortunatamente non è così", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il capo dello stato ha al tempo stesso annunciato un aumento "in termini reali" del gettito fiscale nei primi quatro mesi dell'anno, pur invitando alla prudenza, cosciente che è in arriva la fase "più difficile" legata alla crisi sanitaria del nuovo coronavirus. Lopez Obrador ha ricordato che il governo ha per l'occasione deciso di non ricorrere a nuovo debito né ad aumenti di tasse ma di "rafforzare la politica di austerità, tirando la cinghia nel governo, aumentando i controlli sulla corruzione". (segue) (Mec)