Coronavirus: Protezione civile, calo record degli attualmente positivi, 3.106 da ieri

- Calo record su base quotidiana per quel che riguarda gli attualmente positivi da Coronavirus. Sono infatti 101.551 le persone ancora contagiate dal Covid-19, ovvero 3.106 persone in meno di ieri. E' quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.872 in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.086. Il numero dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sale invece a 205.463.(Rin)