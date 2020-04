Cina-Repubblica Ceca: coronavirus, telefonata presidenti Xi e Zeman su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale, compresa la Repubblica Ceca, per frenare la diffusione della pandemia di Covid-19 e rispondere congiuntamente al suo impatto sull'economia globale. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping in una telefonata con il suo omologo ceco, Milos Zeman. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La Cina manterrà l'equità e la giustizia internazionali, nonché le regole di base delle relazioni internazionali. Attraverso la cooperazione, la comunità internazionale e l'umanità alla fine supereranno la pandemia", ha affermato Xi. Il leader cinese ha ringraziato la Repubblica Ceca per aver inviato forniture mediche al proprio paese e ha promesso di condividere la sua esperienza di prevenzione e controllo in materia di virus con il paese europeo. "La Cina apprezza molto le sue relazioni con la Repubblica Ceca e non vedo l'ora di incontrare il presidente Zeman dopo che il virus sarà posto sotto controllo", ha affermato Xi. Zeman ha ringraziato la Cina per aver offerto sostegno e assistenza alla Repubblica Ceca nella sua lotta contro il coronavirus e ha affermato di essere un "sincero amico della Cina". Il leader ceco ha inoltre promesso di portare avanti la cooperazione bilaterale e con la speranza di poter presto visitare la Repubblica popolare. (Cip)