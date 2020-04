Coronavirus: Protezione civile, calano per la prima volta anche i ricoverati a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 101.551 persone contagiate dal coronavirus, 18.149 sono ricoverate con sintomi, 1.061 in meno di ieri, 81.708 si trovano in isolamento domiciliare, 1.944 in meno di ieri, e 1.694 in terapia intensiva, 101 in meno di ieri. Si tratta poi del venticinquesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. E' quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)