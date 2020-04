Roma: Politi (Lega), vergognoso atteggiamento Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'assenza di questa mattina dei vertici Ama alla commissione capitolina Commercio, arriva la protesta anche delle opposizioni. Scrivi in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio: "Abbiamo partecipato alla commissione Commercio odierna inerente il bando delle utenze non domestiche e il comportamento di Ama e della delegata del sindaco ci hanno lasciati a dir poco basiti. L'Azienda Ama ha ritenuto opportuno non presentarsi a rispondere alla commissione e la delegata si è dimostrata estremamente impreparata sull'argomento. L'Assemblea capitolina parla di un nuovo bando Und, mentre l'azienda in realtà sta andando verso la reinternalizzazione di questo servizio, dislocando forza lavoro dalle aree più periferiche della città alle zone centrali. Le scelte sbagliate che si stanno compiendo sulla gestione Ama denotano un grave cortocircuito tra la maggioranza capitolina e l'azienda e ovviamente le conseguenze ricadono sui cittadini. Porteremo in Aula uno specifico atto per dare sostegno a tutto il personale dedicato al servizio Und che ha perso il lavoro e chiedendo una proroga del servizio. La raccolta dei rifiuti nella Capitale è un fallimento in ogni suo passaggio. Abbiamo assistito ad un dietrofront sulla raccolta porta a porta, temiamo che la riapertura degli esercizi commerciali porterà al collasso il servizio Und oramai gravemente sotto organico", conclude Politi. (Com)