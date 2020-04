Milano: Sardone (Lega), delirante ipotesi ciclabile in viale Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale a Milano ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone in una nota definisce "delirante" il progetto della nuova ciclabile lungo viale Monza. "Trovo veramente sconcertante – commenta Sardone – la volontà del Comune di predisporre una ciclabile in viale Monza. L'ipotesi che prevede una pista al centro della carreggiata non ha veramente senso. Sarebbe rischiosa sia per i ciclisti che per automobilisti e motociclisti. Inoltre far diventare viale Monza a una sola corsia per senso di marcia vuol dire veramente non conoscere la città. Vogliono che tutto l'asse Loreto-Sesto San Giovanni diventi un'unica fila di traffico con conseguente aumento di inquinamento? Ma come si può solo pensare tale genialata in una strada ad alto scorrimento con già problemi attuali di traffico e parcheggi?". "In un momento di difficoltà per la città ci mancavano solo progetti sconclusionati figli di una deriva finto ambientalista di questa giunta sempre più lontana dalle necessità dei cittadini e più concentrata a stravaganti trovate ideologiche!", conclude Sardone.(com)