Germania: coronavirus, Merkel, “situazione in cui dobbiamo imparare ogni giorno”

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus pone la Germania in “una situazione in cui dobbiamo imparare ogni giorno”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la conferenza stampa al termine della videoconferenza che ha tenuto oggi con i primi ministri dei Laender. L'incontro è dedicato a discutere l'attuale situazione del contagio in Germania e gli sviluppi futuri, in particolare le tempistiche delle limitazioni. Un primo e parziale allentamento è in vigore dl 20 aprile, con gran parte dei provvedimenti prorogati fino al 3 maggio. Nella giornata di oggi, Merkel e i primi ministri dei Laender avrebbero dovuto già decidere sul secondo allentamento. Tuttavia, gli ultimi sviluppi della pandemia in Germania hanno portato a ritardare la decisione al 6 maggio. Per Merkel, vi è “una strategia comune” nella gestione dell'emergenza e nell'abrogazione delle limitazioni. Tuttavia, vi sono “deviazioni regionali dovute al federalismo”. A ogni modo, ha evidenziato il cancelliere tedesco, “è nell'interesse della popolazione che vi siano una strategia e un obiettivo per tutta la Germania. Secondo Merkel, “dato che finora non sono stati trovati né medicinali né un vaccino contro il coronavirus, l'obiettivo è rallentarne la diffusione in modo che gli ospedali possano garantire la migliore assistenza medica possibile per ogni paziente. Merkel ha quindi ringraziato i tedeschi per il modo in cui sostengono le misure contro la pandemia. A tal riguardo, Merkel ha definito “difficili” le decisioni sul prossimo allentamento delle restrizioni. (segue) (Geb)