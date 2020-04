Germania: coronavirus, Merkel, “situazione in cui dobbiamo imparare ogni giorno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dovrebbe esservi “alcuna ricaduta in una fase più difficile” della pandemia, ma si tratta di “capire le catene di infezione”. Al riguardo, Merkel ha osservato: “Qualsiasi allentamento delle restrizioni comporterà un ulteriore spostamento delle persone. Ecco perché dobbiamo tenere d'occhio gli effetti dell'allentamento. Dobbiamo rimanere disciplinati, mantenere la distanza di sicurezza e seguire le misure di igiene”. A ogni modo, “se la curva delle infezioni dovesse tornare a essere più ripida”, il governo federale e gli esecutivi dei Laender devono essere “pronti a reagire”. Le consultazioni di oggi, ha evidenziato il cancelliere tedesco, sono state soltanto “una fase intermedia” e il 6 maggio prossimo verrà adottata una serie di ulteriori misure per la gestione della pandemia di coronavirus. In merito alla prospettive future, il cancelliere tedesco ha previsto il ripristino dei servizi religiosi, la riapertura di musei, gallerie, monumenti, giardini zoologici, orti botanici e impianti sportivi in rigorose condizioni di sicurezza. Il 6 maggio, si deciderà anche della riapertura degli asili nido e delle scuole, queste ultime tornate in parziale attività dal 20 aprile. Successivamente, in data da destinarsi, si discuterà della riapertura del settore della ristorazione. Merkel ha ammesso che le restrizioni sono associate a “grandi, grandi difficoltà" per l'economia. Tuttavia, il governo federale “persegue meglio gli interessi dell'economia quando non deve rendere più severe le restrizioni a causa di un rinnovato aumento del numero di infezioni”. Mekel ha, infine, dichiarato: “Ci auguriamo tutti di poter tornare rapidamente a vivere come prima del coronavirus, ma non aiuta nessuno pensare a una falsa sicurezza”. (Geb)