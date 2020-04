Coronavirus: Capua su fase 2, le città non si salveranno se persone non applicheranno regole imparate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì si riapriranno le città, ma le città e le persone non si salveranno da questa sciagura a meno che non facciamo quello che si è imparato". A dichiararlo è stata la virologa Ilaria Capua, intervenuta in streaming all'edizione 2020 di STEMinthecity, l’iniziativa del Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali. "I raggruppamenti di massa - ha proseguito la scienziata parlando della fase 2 - vanno evitati, le persone fragili devono uscire il meno possibile e non glielo può dire il governo se devono uscire cinque volte a settimana o tre, bisogna che ognuno si faccia un'autocritica e un auto-programma di protezione". La scienza, secondo Capua, serve anche nei momenti di tutti i giorni, e "ci tirerà fuori da questa situazione d'emergenza". Per questo la virologa ha lanciato un appello e si è rivolta soprattutto ai giovani per farlo circolare: "Dite ai vostri parenti e amici che siamo tutti parte della stessa catena e dobbiamo prenderci ognuno un pezzetto di responsabilità. Adesso certe cose le sappiamo, prima non le sapevamo. Quando il virus è entrato in Italia non sapevamo come difenderci, ora lo sappiamo: si tratta di usare il cervello con le informazioni che abbiamo imparato in questi 4 mesi. È una malattia che potrebbe riaffacciarsi, ma noi sappiamo come si muove, aiutateci a sconfiggerla, perché il nostro paese non può più permettersi di non mandare le persone a lavorare". (segue) (Rem)