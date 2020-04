Sanità: Righini-Silvestroni (Fd'I), su Rsa Albano e Genzano D'Amato copia nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come al solito la giunta Zingaretti "arriva in ritardo e quando agisce bene è perché copia le nostre idee. La realizzazione delle Rsa pubbliche negli ospedali dismessi di Genzano ed Albano era stata proposta da Fdi un mese e mezzo fa". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fd'I e Marco Silvestroni deputato di Fd'I. "Tuttavia l'assessore D'Amato dovrebbe però spiegare - aggiungono gli esponenti di Fratelli d'Italia - perché nella stessa Asl Rm 6 non si riesce ad investire un euro per gli ospedali di Anzio e Velletri, esclusi ancora una volta da qualsiasi operazione di riqualificazione e potenziamento. La Regione Lazio continua a mortificare quei nosocomi a vantaggio dell'ospedale dei Castelli, causando riduzione di servizi e costringendo l'utenza locale a spostarsi di molti chilometri per cure primarie e, come accade da qualche settimana, anche per nascere. Gli ospedali di Velletri ed Anzio vengono progressivamente svuotati in favore del Noc. Trasferimento di interi reparti, strutture lasciate cadere in abbandono ed ormai obsolete con tecnologie fuori norma. Non si salvano nemmeno i pronto soccorso, infatti quello di Velletri è ancora sprovvisto della camera calda, obbligatoria per legge, annunciata ormai da anni". (Com)