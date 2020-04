Roma: Fd'I, su sport propositi comuni, servono soluzioni efficaci e immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni consigliere comunale e componente della commissione Sport, Alessandro Cochi responsabile Sport Fd'I Roma, in una nota congiunta dichiarano: "Registriamo positivamente le odierne dichiarazioni dell'assessore allo sport Frongia e del presidente Diario con la richiesta alle opposizioni di convergere su un'unica delibera rispetto alla proposta di rimodulazioni e interventi all'interno degli impianti sportivi atti a farli sopravvivere in queste drammatiche circostanze così come della possibilità di proroga delle concessioni". "Sono provvedimenti - aggiungono - che devono essere posti in essere rapidamente senza ostacoli di carattere burocratico. Avevamo espresso questo indirizzo con nostre mozioni e stiamo lavorando ad una nostra delibera ma siamo disponibili a sottoscrivere la delibera della maggioranza per dare più forza ad un atto che si propone di evitare la drammatica chiusura di molti impianti sportivi fondamentali per il territorio. Non vorremmo però che la delibera si arenasse nel percorso tra burocrazia e pareri tecnici, invitiamo pertanto la Sindaca ad assicurare il supporto di tutta la Giunta e l'amministrazione capitolina a questo provvedimento, che deve essere un punto di partenza sul quale confrontarsi in commissione in tempi rapidi per approvarlo e renderlo presto esecutivo. Allo stesso modo però chiediamo a Frongia e Diario di accogliere le altre nostre proposte volte a riconoscere sostegni concreti ai concessionari degli impianti e dei centri sportivi municipali, possibilmente in una delibera di giunta che possa velocemente poi tradurre con atti amministrativi la volontà dell'Istituzione visto anche che l'attività sportiva contribuisce al miglioramento della salute", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)