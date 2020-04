Coronavirus: Parisi, dibattito illogico su privacy, tracciamento positivi indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Parisi, promotore di Ricostruire, discutendo con lo sviluppatore dell'app Immuni Luca Foresti e con Luca Tufarelli, durante un convegno organizzato per parlare del rapporto tra tecnologia e privacy ha dichiarato: "Non possiamo continuare a gestire l'emergenza come abbiamo fatto finora, bisogna capovolgere la strategia e uscire in sicurezza dal lockdown. Tracciare i positivi e le persone a rischio contagio e fare test a tappeto". "In un Paese democratico come la Corea del Sud - ha spiegato Parisi - che ha un solo sistema sanitario e non 21, hanno utilizzato da subito tutti gli strumenti necessari per ricostruire gli ultimi quindici giorni dei soggetti positivi, così da avvisare e proteggere le persone entrate in contatto con questi. Hanno mantenuto un numero di casi e un tasso mortalità bassissimi". "Trovo illogico - ha proseguito - che in Italia si sia aperto il dibattito sulla privacy. Siamo disposti a dare tutti nostri dati a Uber, ad Amazon o a Google per le nostre attività, ma non al governo italiano per tutelare la sicurezza pubblica. È una discussione lunare. Ci sono 30mila morti e, con il tracollo del Pil, una enorme crisi economica alle porte. I codici di queste app per il tracciamento dei positivi sono pronti da febbraio, ma noi abbiamo preferito mettere 74 saggi attorno a un ministro che non sa assolutamente nulla di Innovazione, a discutere di non si sa cosa. Siamo in ritardo di tre mesi. Quello della privacy è un diritto fondamentale, ma non più importante della sicurezza, della libertà e del diritto al lavoro". (Com)