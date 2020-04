Governo: Craxi (FI), maggioranza unità nell'opposizione a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno parlamentarizzando una parte dei contrasti e dei conflitti che da settimane funestano sotterraneamente il Governo da ogni parte e che coinvolgono con diversa intensità tutte le diverse anime dell’esecutivo. Lo afferma Stefania Craxi, senatore di Forza Italia (FI) e vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Il problema non è solo Renzi che attacca su tutta la linea un Governo di cui fa parte. È molto più ampio e radicato. A questo punto sarebbe giusto che tutti ne traessero con coerenza le conclusioni. Perché l’unica cosa che seppur con toni, sfumature, accenti e argomenti differenti sembra accomunare tutte le forze di governo, compresa parte del M5S, è proprio la sfiducia verso il Presidente del Consiglio su cui, al di là di tutto, si vogliono far ricadere le responsabilità e l’inadeguatezza dell’intera maggioranza che teme e non sa come gestire i difficili mesi che verranno”, aggiunge.(Rin)