Roma: Umberti (Pd), il 13 maggio consiglio Municipio IV su sfiducia presidente Della Casa

- Il capogruppo del Pd Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, in una nota annuncia: "Pochi minuti fa in Conferenza dei capigruppo è stato calendarizzato per il 13 maggio il Consiglio in cui verrà discussa la mozione di sfiducia nei confronti della presidente Della Casa". "Speriamo sia l'ultimo capitolo di questa tremenda stagione politica capitata in Municipio IV - spiega il comunicato - dispiace non poterla guardare negli occhi ed elencarle tutti i danni causati in questi quattro anni di governo, purtroppo il consiglio si svolgerà in videoconferenza. Mi auguro che se la presidente Della Casa venga cacciata dalla porta non rientri dalla finestra, sarebbe un colpo ulteriore a tutti i cittadini che in questi anni hanno toccato con mano l'incapacità amministrativa e politica che l'ha contraddistinta. Adieu signora Della Casa". (Com)