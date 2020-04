Russia: coronavirus, regione di Mosca introduce gradualmente obbligo per uso mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della regione di Mosca iniziano a preparare l'introduzione dell'obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobyov. Il regime verrà introdotto in più fasi, nei mezzi di trasporto pubblici, nei negozi e "ovunque una persona entri in contatto con altri", ha affermato Vorobyov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". La decisione è stata adottata su indicazione delle autorità sanitarie. Il governatore ha assicurato che le autorità, per quanto possibile, distribuiranno dispositivi di protezione individuale a coloro che non possono acquistarli con mezzi propri. L'obbligo vige da da tempo anche in altre regioni del paese, dove è stato introdotto su raccomandazione dell'ente per la tutela del consumatore. (Rum)