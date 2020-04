Trasporti: Bordoni (Lega), per controlli in fase 2 a Roma utilizzare lavoratori Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della fase 2 dei trasporti a Roma "Atac ha dichiarato apertamente di non avere personale sufficiente per far rispettare le regole di distanziamento sociale ma la fase 2 deve essere programmata con attenzione; non si può presentare ai cittadini uno scenario lasciato al caso dopo due mesi di quarantena". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Dalla Regione Lazio - aggiunge - arrivano deboli suggerimenti come quello di incoraggiare il personale tpl, non autisti, in un aiuto ai controlli. Se le cose stanno così non si capisce il senso di lasciare a casa migliaia di lavoratori della Multiservizi, la cui maggioranza in Fis (Fondo integrazione salariale) dal 5 marzo e senza aver visto un soldo. Dopo la sanificazione della scuole resta un'intera città in piena emergenza. I lavoratori della Multiservizi nelle stazioni e nei mezzi - conclude - potrebbero essere un valido aiuto nei controlli". Sull'argomento interviene anche il presidente del comitato dei lavoratori di Roma Multiservizi Franco Gaetani che aggiunge: "Abbiamo come tutti una famiglia da mantenere ma visto i nostri esigui stipendi le difficoltà sono divenute insormontabili, come comitato lavoratori Roma Multiservizi chiediamo l'immediato intervento della sindaca e di tutti i consiglieri comunali affinché, invece di farci stare a casa, ci impieghino in mansioni e servizi per dare il nostro contributo alla Capitale a partire dalle sanificazioni nelle quali ci siamo specializzati e preparati per intervenire in tutti gli ambiti anche extrascolastici". (Com)