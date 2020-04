India: premier Modi convoca riunione su rilancio economia, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier indiano Narendra Modi ha convocato oggi una riunione di alto livello per discutere le misure necessarie a rilanciare l’economia dopo la crisi legata alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ani”, secondo cui al centro della discussione vi sono state “le strategie per attirare ulteriori investimenti stranieri in India e per promuovere gli investimenti locali con l’obiettivo di riattivare l’economia dopo l’emergenza”. Nel corso dell’incontro, il primo ministro “ha ordinato che l’azione governativa abbia un approccio più sensibile verso gli investitori, che prenda in esame i loro problemi e che li aiuti a ottenere in tempi rapidi tutte le approvazioni necessarie da parte delle autorità centrali e statali”.(Inn)