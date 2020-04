Polonia: ministero Giustizia, procedura infrazione Ue è senza fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Polonia in merito alla nuova legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, è totalmente priva di fondamento. E' la valutazione espressa dal ministero della Giustizia polacco quest'oggi e comunicata all'agenzia di stampa "Pap". Il dicastero ritiene che la Commissione Ue non abbia diritto di ingerire sulla questione della disciplina del sistema giudiziario nazionale "perché tale competenza è esclusiva degli Stati membri dell'Unione". Il ministero della Giustizia si aspetta anche che "la Commissione europea smetta di abusare delle sue competenze e non usurpi attribuzioni che lo Stato polacco non le ha mai trasferito". Secondo il ministero, la Commissione non è autorizzata a mettere in discussione una legge che a suo dire garantisce assolutamente il rispetto dell'ordinamento costituzionale in materia di giustizia. Viene richiamata l'attenzione su alcune recenti sentenze della Corte costituzionale polacca che "sottolineano chiaramente che i giudici non possono sindacare lo status di altri giudici. Ciò costituirebbe un'irricevibile ingerenza nell'attività degli organi costituzionali dello Stato e condurrebbe all'anarchia e al caos giuridico in Polonia. I magistrati non possono autonomamente sovrapporsi al potere legislativo, esecutivo e del presidente della Repubblica". (segue) (Vap)