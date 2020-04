Polonia: ministero Giustizia, procedura infrazione Ue è senza fondamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tesi della Commissione europea si fonda pertanto su una tesi falsa, per la quale la legge oggetto del contendere limiterebbe il diritto dei magistrati di sollevare questioni pregiudiziali in tema di diritto comunitario. Il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, ha detto chiaramente in conferenza stampa che "la costituzione polacca era, è e sarà sempre sovraordinata al diritto dei trattati Ue". "La procedura è un'espressione di abuso di diritto, incompetenza e fervore politico da parte della Commissione, che interferisce sulla questione nel corso della campagna per le elezioni presidenziali in Polonia", ha aggiunto Ziobro. (segue) (Vap)