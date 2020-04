Polonia: ministero Giustizia, procedura infrazione Ue è senza fondamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato ieri una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Polonia in merito alla nuova legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020. La Commissione ha spiegato come la nuova legge sulla magistratura mini l'indipendenza giudiziaria dei giudici polacchi e sia incompatibile con il primato del diritto dell'Unione europea. Inoltre, la nuova legge impedisce ai tribunali polacchi di applicare direttamente determinate disposizioni del diritto dell'Ue a tutela dell'indipendenza giudiziaria e di presentare alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale su tali questioni. La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione, ha concluso che diversi elementi della nuova legge violano il diritto dell'Ue. In primo luogo, la Commissione osserva che la nuova legge amplia la nozione di reato disciplinare e quindi aumenta il numero di casi in cui il contenuto delle decisioni giudiziarie può essere qualificato come reato disciplinare. (segue) (Vap)