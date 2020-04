Energia: Shell petrolifera taglia il dividendo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell ha dichiarato una riduzione del dividendo trimestrale di due terzi a 16 centesimi di dollari per azione dai 47 centesimi pagati agli azionisti ogni trimestre nel 2019. Con tale politica la compagnia potrebbe risparmiare nel 2020 circa 10 miliardi di dollari. Shell è la prima delle cinque cosiddette "Oil Majors" a tagliare il suo dividendo a causa delle ricadute della crisi del coronavirus. Bp ed Exxon Mobil hanno dichiarato che manterranno i dividendi del primo trimestre, mentre Total e Chevron non hanno ancora riportato i risultati del primo trimestre. Shell ha pagato circa 15 miliardi di dollari di dividendi l'anno scorso, rendendo la compagnia il principale finanziatore al mondo dopo la saudita Aramco. Dopo anni di profondi tagli dei costi dopo l'acquisizione di Bg Group per 53 miliardi di dollari nel 2016, Shell aveva in precedenza programmato di aumentare i pagamenti agli investitori attraverso dividendi e riacquisti di azioni pari a 125 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025. La compagnia il mese scorso ha dichiarato che ridurrà le spese in conto capitale quest'anno a un massimo di 20 miliardi di dollari da un livello pianificato di circa 25 miliardi e inoltre taglierà da 3 miliardi a 4 miliardi di costi operativi nei prossimi 12 mesi. (segue) (Res)