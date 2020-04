Energia: Shell petrolifera taglia il dividendo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dei dividendi giunge dopo che Shell ha presentato questo mese la strategia di lungo periodo per ridurre le emissioni di gas serra a zero entro il 2050. La società sta muovendo i primi passi di un "cambiamento fondamentale nei prossimi 30 anni", ha dichiarato oggi l'amministratore delegato Ben van Beurden ai giornalisti, "bilanciando le esigenze a breve termine con obiettivi a lungo termine" per diventare ridurre le emissioni nette a zero entro il 2050. Per van Beurden sarà difficile stabilire se la domanda di petrolio tornerà mai ai livelli del passato. In base ai dati trimestrali presentati oggi, l'utile netto rettificato è sceso a 2,9 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 5,3 miliardi nello stesso periodo del 2019. La società ha dichiarato di aver ridotto fino al 40 per cento delle attività di raffinazione in risposta allo shock della domanda. Shell ha inoltre annunciato di voler ridurre la produzione di petrolio e gas nel secondo trimestre tra 1,75 milioni e 2,25 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed) rispetto ai 2,7 milioni boed nel primo trimestre. (segue) (Res)