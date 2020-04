Energia: Shell petrolifera taglia il dividendo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati pubblicati oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), la domanda globale di energia ha assistito ad un calo del 3,8 per cento nel primo trimestre del 2020, con la maggior parte dell'impatto avvertito a marzo con l'applicazione delle misure di contenimento per la pandemia di coronavirus in Europa, Nord America e in altre parti del mondo. Le previsioni per l’anno in corso prevedono un calo del 6 per cento nel 2020, l'equivalente della perdita dell'intera domanda energetica dell'India, il terzo maggiore consumatore mondiale di energia, o della domanda energetica combinata di Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I combustibili fossili come carbone, petrolio e gas sono i più colpiti dal crollo della domanda. La domanda globale di carbone è calata dell'8 per cento rispetto al primo trimestre del 2019, mentre quella petrolifera del 5 per cento, principalmente a causa della riduzione della mobilità e del trasporto aereo, che rappresentano quasi il 60 per cento della domanda mondiale di petrolio. (segue) (Res)