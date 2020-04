Energia: Shell petrolifera taglia il dividendo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo, l'attività globale di trasporto su strada era quasi del 50 per cento inferiore alla media del 2019, mentre per l’aviazione il calo rispetto al 2019 è stato pari al 60 per cento. L'impatto della pandemia sulla domanda di gas è stato più moderato, intorno al 2 per cento, poiché le economie basate sul gas non sono state fortemente influenzate nel primo trimestre del 2020 dalla pandemia. Le fonti rinnovabili sono state le uniche che hanno registrato una crescita della domanda, trainata da una maggiore capacità installata. Le previsioni del 2020 ipotizzano un crollo del 9 per cento della domanda di petrolio, riportando il consumo ai livelli del 2012. La domanda di gas dovrebbe scendere del 5 per nel 2020, dopo un decennio di crescita ininterrotta. È il calo più ripido dallo sviluppo del gas come seconda fonte di energia. L’Aie prevede che la domanda di carbone diminuirà dell'8 per cento rispetto al 2019, il suo più grande declino dalla fine della Seconda guerra mondiale. (Res)