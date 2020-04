Germania: al ministero della Salute sei miliardi di euro per crisi coronvirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il ministero delle Finanze tedesco, retto da Olaf Scholz, ha stanziato sei miliardi di euro per il dicastero della Salute, guidato da Jens Spahn, da impiegare nel potenziamento delle capacità degli ospedali. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i fondi verranno utilizzati dalle strutture ospedaliere “per posticipare le ammissioni, gli interventi chirurgici e le procedure programmati al 16 marzo 2020 così da liberare risorse per la cura dei pazienti affetti da Covid-19”. In precedenza, Spahn aveva chiesto agli ospedali di sospendere tutti gli interventi non necessari in modo da rafforzare la capacità di risposta al coronavirus. Di conseguenza, diversi nosocomi avevano subito ingenti perdite di entrate. Ora, i fondi stanziati dal ministero delle Finanze verranno attinti dalla riserva di liquidità del Fondo per la sanità. Per far fronte alla crisi, Spahn aveva già ricevuto fondi aggiuntivi per 12,9 miliardi di euro per il 2020, di cui 7,8 miliardi di euro per l'acquisto di maschere protettive e macchinari per la respirazione artificiali per medici e ospedali. Con gli ulteriori sei miliardi di euro, i fondi aggiuntivi del ministero della Salute aumentano a poco meno di 19 miliardi di euro. Originariamente, il bilancio del dicastero per il 2020 ammontava a circa 15,4 miliardi di euro. (Geb)