Israele: ministero Finanze emette prime obbligazioni in dollari sui mercati asiatici

- Il ministero delle Finanze israeliano ha completato la prima emissione di obbligazioni denominate in dollari sui mercati asiatici. Lo riferisce oggi il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”. Le obbligazioni a 40 anni del valore di 5 miliardi di dollari avranno un tasso d’interesse annuale “relativamente basso” del 3,8 per cento. Il ministero delle Finanze ha dichiarato: “A causa del previsto aumento del disavanzo pubblico dovuto al coronavirus in Israele, il contabile generale ha deciso di emettere obbligazioni dello Stato di Israele sui mercati internazionali”. La decisione di emettere obbligazioni, ha spiegato il dicastero, è nata in seguito a “una crescente domanda da parte degli investitori asiatici di un titolo di Stato di Israele". Il ministero delle Finanze ha aggiunto che la domanda di obbligazioni è stata sottoscritta in eccesso e ha totalizzato oltre 10 miliardi di dollari. "Questa forte domanda da parte di molti investitori istituzionali di qualità testimonia la maggiore fiducia nell'economia israeliana, specialmente in un momento di crisi internazionale", ha concluso il ministero. (Res)