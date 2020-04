Regno Unito: Downing Street, misure restrittive resteranno in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson manterrà le misure restrittive introdotte per contenere l’epidemia del coronavirus nonostante la pressione di alcune aziende a favore di un allentamento. Lo ha riferito il portavoce di Downing Street, James Slack, secondo cui non si vuole allentare “troppo presto” le misure di rigoroso allontanamento sociale. Slack non si è sbilanciato su una potenziale estensione delle misure restrittive sino al mese di giugno, dato che il numero di persone decedute a causa del Covid-19 nel Regno Unito ha raggiunto quota 26.097. "Penso che dovremo aspettare che abbia luogo la revisione (disposta nei giorni scorsi dal governo) e non credo che sia saggio fare previsioni", ha detto il portavoce di Johnson. "Ciò che avete sentito dal Chief medical officer Chris Whitty (principale consulente del governo britannico in materia di sanità) è che questa malattia sarà presente per un periodo significativo di tempo. (Whitty) ha detto che dobbiamo essere realistici e che dovremo agire in un certo modo per un lungo periodo di tempo”, ha detto il portavoce. (segue) (Rel)