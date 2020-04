Coronavirus: Zampa, aggredire povertà minorile, bene Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato l'importante intervento pronunciato oggi in parlamento dal Presidente Conte. Parole di verità che danno conto dell'immenso lavoro che il governo sta facendo per avviare la Fase2. Ma voglio qui in particolare ringraziare il Presidente del Consiglio per la sensibilità manifestata nei confronti delle bambine, dei bambini, degli adolescenti che vivono nel Paese e che come gli adulti ma con conseguenze e difficoltà assai maggiori di loro, hanno vissuto e stanno vivendo le conseguenze del lockdown. La loro è una condizione che, se unita anche alla situazione di difficoltà economica in cui purtroppo versano molte famiglie, rischia di amplificare ancor di più le disuguaglianze sociali". Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. (segue) (Ren)