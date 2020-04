Coronavirus: Mammi, bene proroga a due anni della Politica agricola comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La proroga di due anni, cioè a fine 2022, della politica agricola comune in vigore, insieme al mantenimento dell’attuale budget finanziario, in modo da evitare i pesanti tagli per l’Italia previsti dalla proposta approvata dalla Commissione Ue, sono due punti fermi dai quali potrà ora ripartire il confronto con l’esecutivo di Bruxelles e il Consiglio europeo, con l’obiettivo di giungere ad un accordo finale entro il prossimo mese di giugno”. Lo ha dichiarato in una nota l’assessore regionale emiliano all’agricoltura, Alessio Mammi, che ha espresso soddisfazione per il voto della Comagri (Commissione politiche agricole) del Parlamento europeo che ha approvato una proposta di regolamento transitorio che estende di due anni l’attuale programmazione della Pac (Ren)