Cina-Usa: Bill Gates a "Le Figaro", la Repubblica popolare è affidabile ed è tempo di collaborare

- In questo momento di lotta contro la pandemia di Covid-19 è necessaria cooperazione piuttosto che una "denuncia affrettata". Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano francese "Le Figaro", il magnate dell'informatica e filantropo statunitense Bill Gates, facendo riferimento ai sospetti alimentati dai massimi dirigenti statunitensi sull'origine del coronavirus a Wuhan. "I cinesi hanno reso accessibili tutti i dati", ha affermato Gates elogiando la Repubblica Popolare per il suo contributo globale alla lotta contro la pandemia di coronavirus e per aver evitato un'interruzione del mercato delle forniture mediche. La Cina non è più una fonte di diffusione del contagio e il dito puntato non è un approccio costruttivo, ha aggiunto Gates. "La nostra economia è a un punto morto, il mondo sta soffrendo: la priorità dovrebbe essere la collaborazione", ha osservato il magnate. (segue) (Cip)