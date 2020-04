Cina-Usa: Bill Gates a "Le Figaro", la Repubblica popolare è affidabile ed è tempo di collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il co-fondatore di Microsoft aveva già espresso disaccordo rispetto alle critiche verso il modo in cui la Cina ha affrontato la pandemia di Covid-19, sostenendo inoltre che la risposta degli Stati Uniti è stata particolarmente scarsa rispetto ad altre. In un'intervista alla "Cnn", Gates ha descritto le critiche della Cina sull'epidemia di coronavirus come una "distrazione" da parte dei repubblicani, che hanno accusato la Repubblica popolare cinese di non essere trasparente sulle origini del virus. "La Cina ha fatto molte cose proprio all'inizio, come in tutti i paesi in cui si manifesta un virus", ha detto il magnate statunitense. Gates, la cui fondazione è il secondo donatore dell'Oms dietro gli Stati Uniti, ha anche definito "fenomenale" l'agenzia delle Nazioni Unite, alla quale gli Usa taglieranno i finanziamenti. "Con il senno di poi, vedremo cose che l'Oms avrebbe potuto fare meglio, proprio come ogni attore in questo film. Ma se c'è un paese con cui l'Oms ha un forte legame, quello sono gli Stati Uniti", ha aggiunto, facendo riferimento in particolare ai rapporti dell'Oms con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Usa. (segue) (Cip)