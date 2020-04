Rifiuti: De Priamo (Fd'I), tutelare lavoratori Roma Multiservizi, presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, in una nota dichiara: "Siamo preoccupati per i 270 lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti non domestici, che rischiano il posto di lavoro poiché bando per la raccolta dei rifiuti prodotti da bar, ristoranti, negozi, scuole e ospedali, aggiudicato due anni fa da Roma Multiservizi, scade il prossimo 30 aprile ma la proroga, messa sul tavolo dal Campidoglio, potrebbe saltare". "Come Fd'I - aggiunge - abbiamo già presentato un'interrogazione in merito, e ora siamo pronti a presentare una mozione. Al tempo stesso, oltre a chiedere con forza di tutelare i livelli occupazionali, ribadiamo che se si vuole internalizzare il servizio bisogna internalizzare anche i lavoratori visto che 'Roma Multiservizi' è una società di Ama".(Com)