Coronavirus: Regione, in Abruzzo esaminate il 60 per cento delle domande di cassa integrazione

- "Il dipartimento regionale abruzzese del lavoro ritiene di fare chiarezza rispetto alla diffusione su organi di stampa di dati parziali e non aggiornati della Cassa integrazione in deroga. Ammonta a circa il 60 per cento il dato delle domande lavorate alla data di ieri, presentate dalle aziende per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga. Tutti i numeri sono pubblicati sul sito istituzionale". Lo ha comunicato in una nota la Regione Abruzzo. (Ren)