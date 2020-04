Polonia: Duda a colloquio con omologo ucraino su collaborazione economica durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha avuto un colloquio con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky a proposito della collaborazione bilaterale, innanzitutto in ambito economico. Del colloquio, avvenuto in videoconferenza, ha informato l'agenzia di stampa "Pap" il portavoce presidenziale, Krzysztof Szczerski. "Il presidente Duda ha parlato in videoconferenza con il presidente ucraino Zelensky. La conversazione ha riguardato la situazione legata alla pandemia di coronavirus, la collaborazione bilaterale, in particolare in materia economica e soprattutto energetica, e lo sviluppo della situazione della sicurezza nella regione", ha detto Szczerski. Zelensky ha aggiornato Duda sulla situazione dei territori occupati nell'est del paese e sullo stato attuale dei colloqui nel formato Normandia, stante la videoconferenza dei ministri degli Esteri dei paesi coinvolti, avvenuta sempre oggi. "I presidenti hanno discusso anche le alternative per lo scongelamento dei contatti economici, soprattutto per quanto riguarda il ritorno dei lavoratori ucraini in Polonia", ha aggiunto Szczerski. (Vap)